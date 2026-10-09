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Российские рабочие бегут со складов

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  • 9.10.2026, 7:12
  • 5,668
Российские рабочие бегут со складов
Иллюстрационное фото

Украинские удары по российским маркетплейсам столкнули россиян с реальностью войны.

Украинские ракеты и беспилотники все чаще достигают объектов в российском тылу. Под ударами оказались склады крупнейших маркетплейсов Ozon и Wildberries, которые Киев считает связанными с военными поставками России. Для работников этих компаний воздушные тревоги, срочные эвакуации и страх за свою жизнь стали новой реальностью, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

В Екатеринбурге после удара беспилотника на парковке склада сгорело около 50 автомобилей сотрудников. Несмотря на это, работники продолжили приходить на работу и просто оставляли машины рядом с обгоревшими автомобилями.

«Мы никогда не представляли себе ничего подобного», — говорит один из работников.

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