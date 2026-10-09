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Axios: Команда Трампа снова готовится поехать на переговоры к Путину в Москву

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  • 9.10.2026, 7:47
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Axios: Команда Трампа снова готовится поехать на переговоры к Путину в Москву

Сегодня в пятницу в Майами состоится встреча Уиткоффа и Кушнера с украинской и европейской делегациями

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер вскоре вновь могут совершить визит в Москву, чтобы встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным и поговорить по поводу мира в Украине.

Об этом сообщает Axios.

Как уже было известно, сегодня в пятницу в Майами состоится встреча Уиткоффа и Кушнера с украинской и европейской делегациями для представления «новых идей и предложений», чтобы преодолеть тупиковую ситуацию в российско-украинской войне.

Как пишет Axios, администрация Трампа надеется достичь дипломатического прорыва в преддверии промежуточных выборов в США и до того, как в Украине наступит суровая зима.

Одна из целей - это частичное прекращение огня, которое остановит атаки на энергетику и зерно. И хоть Украина заявила о готовности пойти на такой шаг, Россия пока что проявила мало желания.

«Все они нервничают из-за предстоящей зимы. Зима будет тяжелой, если война не прекратится. Поэтому США пытаются выступить посредниками между сторонами с целью выработки единого предложения», - сказал источник из США.

В четверг Уиткофф и Кушнер встретились с президентом Дональдом Трампом, чтобы представить последнее предложение США и получить его мнение в преддверии переговоров в Майами, которые, как ожидается, продлятся два дня.

По словам источника, стороны обсудят предложения по гарантиям безопасности для Украины, план послевоенного процветания и другие аспекты войны.

Украинский чиновник сказал изданию, что несмотря на скептицизм в Киеве, промежуточные выборы в США и потребность России в снятии санкций могут побудить диктатора РФ Владимира Путина согласиться на какое-либо прекращение огня.

«Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву в конце этого месяца для дальнейших переговоров с Путиным», - резюмировало Axios со ссылкой на источник.

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