Лидеры Африки обратились к Зеленскому с необычной просьбой 24 9.10.2026, 13:41

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Владимир Зеленский

В Bloomberg раскрыли подробности.

Страны Африки, включая Кению, Зимбабве и Ботсвану, призвали Украину передать на родину африканцев, которых ВСУ взяли в плен во время войны с Россией. Об этом пишет Bloomberg.

По данным Bloomberg, в украинских лагерях военнопленных находятся не менее 213 иностранцев, из них 37 являются гражданами стран Африки. В связи с этим правительства некоторых африканцах стран потребовали, чтобы Киев отправил их на родину.

Правительства стран Африки утверждают, что некоторые их граждане обманом попали на войну против Украины. Им обещали работу в Россию, а по приезде на российскую территорию заставляли подписывать контракты с Минобороны РФ. Потом иностранцев после непродолжительной военной подготовки (а иногда вообще без военной подготовки) направляли на фронт.

Лидеры некоторых африканских стран напрямую ведут переговоры с президентом Владимиром Зеленским о дальнейшей судьбе своих граждан, воевавших в составе армии РФ против Украины.

Например, Зеленскому по этому вопросу звонил президент Кении Уильям Руто. Согласно информации Украины, Россия завербовала более 28 000 иностранных граждан из 135 стран для войны против Украины. Около 1800 из них являются жителями Африки. Более 5000 иностранных наемников в составе армии РФ погибли.

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