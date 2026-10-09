Почему собаки наклоняют голову набок? 4 9.10.2026, 8:51

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Ученые раскрыли неочевидную причину трогательной привычки.

Трогательная привычка собак наклонять мордочку во время разговора с человеком имеет вполне научное обоснование. Как сообщает издание Futura, такая реакция четвероногих связана не только со слухом или углом обзора, но и с настоящими всплесками мозговой активности.

Большинство владельцев собак убеждены, что питомец склоняет голову просто из любопытства или чтобы внимательнее прислушаться. Специалисты отмечают, что смена положения головы действительно помогает четвероногому лучше уловить источник непривычного звука, а породам с вытянутой мордой – убрать нос из линии обзора, чтобы получше разглядеть лицо хозяина.

Впрочем, самое интересное открытие ученых касается мышления. В одном из экспериментов исследователи выявили удивительную закономерность: собаки с исключительными способностями к запоминанию названий игрушек наклоняли голову в 43% случаев, когда слышали знакомое слово. Обычные же псы делали так лишь в 2% ситуаций.

Ученые предполагают, что это движение свидетельствует о напряженной работе мозга – именно в этот миг хвостатый сопоставляет услышанное слово с мысленным образом или воспоминанием.

Кроме того, люди бессознательно подкрепляют такое поведение: видя забавный наклон головы, хозяева улыбаются, хвалят пушистого и ласкают его, поэтому собака охотно повторяет этот трюк.

В то же время эксперты предостерегают: если собака держит голову набок постоянно – без звуков рядом или обращений хозяина – это может быть тревожным звоночком. Причиной могут стать инфекции уха, повреждение барабанной перепонки, опухоли или вестибулярный синдром. Если питомец теряет равновесие, шатается или ходит по кругу, следует немедленно обратиться к ветеринару.

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