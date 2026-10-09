Под Логойском заметили редкую чернобурую лису

Под Логойском заметили редкую чернобурую лису1
- 9.10.2026, 9:07
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Видео хищницы необычного окраса опубликовал местный лесхоз.
Редкая чернобурая лиса бродила по лесу в Логойском районе и попала на камеру фотоловушки. Видео хищницы необычного окраса опубликовал телеграм-канал местного лесхоза.
Чернобурые лисицы (или чернобурки) — это цветовая морфа (отклонение в окрасе) обычной рыжей лисицы, вызванная меланизмом. Одни особи бывают полностью черными с белым кончиком хвоста, другие — серые с голубоватым или буроватым оттенком, третьи — с боков пепельные.
В сентябре сообщалось о том, что в Логойском районе заметили антипод чернобурки — белую лисицу. Хищница с ошейником забежала на дачный участок в деревне Киселевка, порылась в мусоре и скрылась, заметив людей. Позже она вернулась, съела мясо курицы, которое ей вынес местный житель, и убежала в лес.
Охотовед Логойского лесхоза Александр Хатковский рассказал «Мінскай праўдзе», что белую лису в Беларуси не встречал. Он предположил, что замеченный зверь обитает не в природе, а на частном подворье.