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Под Логойском заметили редкую чернобурую лису

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  • 9.10.2026, 9:07
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Под Логойском заметили редкую чернобурую лису

Видео хищницы необычного окраса опубликовал местный лесхоз.

Редкая чернобурая лиса бродила по лесу в Логойском районе и попала на камеру фотоловушки. Видео хищницы необычного окраса опубликовал телеграм-канал местного лесхоза.

Чернобурые лисицы (или чернобурки) — это цветовая морфа (отклонение в окрасе) обычной рыжей лисицы, вызванная меланизмом. Одни особи бывают полностью черными с белым кончиком хвоста, другие — серые с голубоватым или буроватым оттенком, третьи — с боков пепельные.

В сентябре сообщалось о том, что в Логойском районе заметили антипод чернобурки — белую лисицу. Хищница с ошейником забежала на дачный участок в деревне Киселевка, порылась в мусоре и скрылась, заметив людей. Позже она вернулась, съела мясо курицы, которое ей вынес местный житель, и убежала в лес.

Охотовед Логойского лесхоза Александр Хатковский рассказал «Мінскай праўдзе», что белую лису в Беларуси не встречал. Он предположил, что замеченный зверь обитает не в природе, а на частном подворье.

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