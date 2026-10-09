Синоптики: Таким теплым сентябрь бывает раз в 7−8 лет 3 9.10.2026, 9:27

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Первый месяц осени порадовал белорусов погодой.

Прошедший сентябрь был непривычно теплым. Средняя температура воздуха составила +13,9°С, что выше климатической нормы на 1,2°С, сообщили в Белгидромете.

Такая и более высокая среднемесячная температура воздуха в первом месяце осени регистрируется в нашей стране примерно один раз в семь-восемь лет, отметили в ведомстве.

Температурный рекорд месяца установил Брест, где днем 9 сентября воздух прогрелся до +31,5°С. Минимальная температура воздуха была отмечена на станции Езерище 29 сентября и составила +0,7°С.

За месяц в среднем по стране выпало 72 мм осадков, что составило 134% климатической нормы. Такой и более влажный сентябрь встречается в среднем один раз в четыре года, рассказали в Белгидромете.

Максимальная скорость ветра за месяц (20 м/с) зарегистрирована 5 сентября на станциях Слуцк и Новогрудок.

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