Синоптики: Таким теплым сентябрь бывает раз в 7−8 лет

Синоптики: Таким теплым сентябрь бывает раз в 7−8 лет3
- 9.10.2026, 9:27
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Первый месяц осени порадовал белорусов погодой.
Прошедший сентябрь был непривычно теплым. Средняя температура воздуха составила +13,9°С, что выше климатической нормы на 1,2°С, сообщили в Белгидромете.
Такая и более высокая среднемесячная температура воздуха в первом месяце осени регистрируется в нашей стране примерно один раз в семь-восемь лет, отметили в ведомстве.
Температурный рекорд месяца установил Брест, где днем 9 сентября воздух прогрелся до +31,5°С. Минимальная температура воздуха была отмечена на станции Езерище 29 сентября и составила +0,7°С.
За месяц в среднем по стране выпало 72 мм осадков, что составило 134% климатической нормы. Такой и более влажный сентябрь встречается в среднем один раз в четыре года, рассказали в Белгидромете.
Максимальная скорость ветра за месяц (20 м/с) зарегистрирована 5 сентября на станциях Слуцк и Новогрудок.