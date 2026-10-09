В США впервые со времен Второй мировой войны проведут военную казнь

В США впервые со времен Второй мировой войны проведут военную казнь20
- 9.10.2026, 9:03
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И покажут ее вживую.
В США планируют провести публичную трансляцию казни бывшего военного Нидала Хасана, осужденного за массовое убийство на военной базе Форт-Гуд в Техасе.
Об этом заявил глава Министерства войны США Пит Хегсет, сообщает Bloomberg.
Нидал Хасан должен быть расстрелян 3 декабря 2026 года. Пит Хегсет заявил, что общественность сможет наблюдать за исполнением приговора.
Во время интервью телеканалу Real America's Voice глава Пентагона подтвердил, что приговор будет исполнен с помощью расстрельной команды военнослужащих.
По его словам, казнь сделают публичной, чтобы продемонстрировать последствия тяжких преступлений.
«Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это увидеть, чтобы это было публично, ведь люди должны понимать, что за такие вещи грядут серьезные последствия», - заявил Хегсет.
Впоследствии представитель американского оборонного ведомства подтвердил Reuters, что казнь будут транслироваться вживую. Детали организации трансляции обещают обнародовать позже.
Когда и где произойдет казнь
По словам Хегсета, исполнение смертного приговора запланировано на 3 декабря в 13.00 по местному времени на базе Форт-Гуд в Техасе.
Дату и время выбрали неслучайно: они должны соответствовать обстоятельствам нападения, которое Хасан совершил 5 ноября 2009 года. Тогда он открыл огонь в центре военной базы.
Президент США Дональд Трамп одобрил казнь по рекомендации Гегсета. Согласно американскому военному законодательству, для исполнения смертного приговора из-за расстрела нужно согласование президента.
За что осудили Нидала Хасана
Нидал Хасан – бывший майор армии США и военный психиатр. В ноябре 2009 года он открыл огонь по военнослужащим в центре подготовки на базе Форт-Гуд.
В результате нападения погибли 13 человек, еще 32 получили ранения. Во время задержания Хасан получил ранения от полиции и остался частично парализованным.
В августе 2013 года военный суд признал его виновным по 45 пунктам обвинения, связанным с умышленным убийством и покушением на убийство. Суд назначил ему смертную казнь.
В ходе судебного процесса Хасан признал свою причастность к стрельбе. Он объяснял свои действия стремлением помешать американским военным отправиться в Афганистан.
Почему эта казнь является исключительной
Казнь Хасана может стать первой казнью американского военного с помощью расстрела со времен Второй мировой войны. Последний раз такой способ казни в армии США применили в 1945 году, когда рядового Эдди Словика расстреляли во Франции за дезертирство.
Последняя известная казнь по приговору американского военного суда произошла в 1961 году – тогда осужденного повесили.
Публичная трансляция исполнения смертного приговора также станет беспрецедентным шагом в современной истории США. В последний раз задокументированная публичная казнь в стране произошла в 1936 году в штате Кентукки.
Решение по Хасану приняли на фоне более широких изменений в политике администрации Трампа по отношению к смертной казни.
В апреле 2026 года американские власти расширили перечень разрешенных методов исполнения федеральных смертных приговоров, включив в него, в частности, расстрел, электрический стул и удушение газом.