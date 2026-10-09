В Беларусь прибыли военные из России и стран ОДКБ

В Беларусь прибыли военные из России и стран ОДКБ7
- 9.10.2026, 9:55
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В Минобороны завили, что учения «не направлены против третьих стран».
Военные из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана прибывают в Беларусь на учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили в Минобороны.
Военнослужащие примут участие в командно-штабных маневрах «Нерушимое братство — 2026», во время которых отработают вопросы подготовки и проведения миротворческой операции коллективными миротворческими силами ОДКБ.
Кроме того, они поучаствуют в специальном учении с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ.
«Учения носят плановый характер и не направлены против третьих стран», — подчеркнули в Минобороны.