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В Беларусь прибыли военные из России и стран ОДКБ

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  • 9.10.2026, 9:55
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В Беларусь прибыли военные из России и стран ОДКБ

В Минобороны завили, что учения «не направлены против третьих стран».

Военные из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана прибывают в Беларусь на учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили в Минобороны.

Военнослужащие примут участие в командно-штабных маневрах «Нерушимое братство — 2026», во время которых отработают вопросы подготовки и проведения миротворческой операции коллективными миротворческими силами ОДКБ.

Кроме того, они поучаствуют в специальном учении с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ.

«Учения носят плановый характер и не направлены против третьих стран», — подчеркнули в Минобороны.

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