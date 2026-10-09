Россия, летящая в тартарары

Россия, летящая в тартарары4
- Виктор Шендерович
- 9.10.2026, 10:22
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Похмелье будет очень тяжелым.
Каждый день – новая беда, и ежедневность катастрофы не отменяет ее ужаса. Массовые убийства украинцев, репрессии против россиян…
Людоедство в чистом виде.
Людоедством был и русский двадцатый век, но прошлая катастрофа была хотя бы идеологической, это было ослепление великим гипнозом. От этого не легче, конечно, но хоть объяснимо: строители котлована шагнули в пропасть за светлым будущим…
А нынешняя Россия, летящая в завтрашние тартарары вообще не за хрен собачий, с воровской дури, в каком-то суицидальном наслаждении от собственной сегодняшней безнаказанной прыти – это, конечно, какой-то новый поворот сюжета.
Тут уже Лев Толстой не в помощь, только Достоевский…
Вот уж заголились так заголились.
Похмелье будет очень тяжелым – но до него надо еще дожить…
Виктор Шендерович, «Телеграм»