Россия, летящая в тартарары 4 Виктор Шендерович

9.10.2026, 10:22

6,856

Виктор Шендерович

Похмелье будет очень тяжелым.

Каждый день – новая беда, и ежедневность катастрофы не отменяет ее ужаса. Массовые убийства украинцев, репрессии против россиян…

Людоедство в чистом виде.

Людоедством был и русский двадцатый век, но прошлая катастрофа была хотя бы идеологической, это было ослепление великим гипнозом. От этого не легче, конечно, но хоть объяснимо: строители котлована шагнули в пропасть за светлым будущим…

А нынешняя Россия, летящая в завтрашние тартарары вообще не за хрен собачий, с воровской дури, в каком-то суицидальном наслаждении от собственной сегодняшней безнаказанной прыти – это, конечно, какой-то новый поворот сюжета.

Тут уже Лев Толстой не в помощь, только Достоевский…

Вот уж заголились так заголились.

Похмелье будет очень тяжелым – но до него надо еще дожить…

Виктор Шендерович, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com