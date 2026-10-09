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Россия, летящая в тартарары

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  • Виктор Шендерович
  • 9.10.2026, 10:22
  • 6,856
Россия, летящая в тартарары
Виктор Шендерович

Похмелье будет очень тяжелым.

Каждый день – новая беда, и ежедневность катастрофы не отменяет ее ужаса. Массовые убийства украинцев, репрессии против россиян…

Людоедство в чистом виде.

Людоедством был и русский двадцатый век, но прошлая катастрофа была хотя бы идеологической, это было ослепление великим гипнозом. От этого не легче, конечно, но хоть объяснимо: строители котлована шагнули в пропасть за светлым будущим…

А нынешняя Россия, летящая в завтрашние тартарары вообще не за хрен собачий, с воровской дури, в каком-то суицидальном наслаждении от собственной сегодняшней безнаказанной прыти – это, конечно, какой-то новый поворот сюжета.

Тут уже Лев Толстой не в помощь, только Достоевский…

Вот уж заголились так заголились.

Похмелье будет очень тяжелым – но до него надо еще дожить…

Виктор Шендерович, «Телеграм»

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