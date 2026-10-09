Стоит ли запекать картофель в фольге? 7 9.10.2026, 10:24

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фото: gipfel.ru

Развеян популярный миф.

Люди постоянно ищут способы упростить готовку и сократить время приготовления. Запеченный картофель — популярный гарнир и самостоятельное блюдо, особенно если добавить к нему различные топинги. Поэтому многие пытаются ускорить процесс и заворачивают картофель в алюминиевую фольгу, считая, что так он приготовится быстрее. Однако это не только не сокращает время запекания, но и при определенных условиях может создать риск для здоровья, пишет «Курсор».

«Картофель потенциально может быть одним из самых опасных продуктов, которые можно подать на стол», — говорит Стивен Чавес, шеф-повар и преподаватель курса растительной кулинарии в Институте кулинарного образования в Лос-Анджелесе. По его словам, люди часто опасаются майонеза в картофельном салате на пикнике, хотя приготовленный картофель может представлять не меньшую, а иногда и большую опасность.

Что происходит с картофелем в фольге

Если завернуть картофель в фольгу, она удерживает влагу внутри. В результате он скорее пропаривается, чем запекается. «Запекание картофеля, завернутого в фольгу, в обычной духовке действительно приготовит его, — объясняет Чавес. — Но фольга удерживает всю влагу, поэтому внутри картофель будет более влажным, а не рассыпчатым, а его кожура станет мягкой, а не хрустящей».

Кроме того, влажная среда может стать благоприятной для размножения бактерий, если они присутствуют в картофеле. Особенно это важно, когда приготовленный картофель остывает, оставаясь завернутым в фольгу. Опасной считается температурная зона от 41 до 135 градусов по Фаренгейту — примерно от 5 до 57 градусов Цельсия.

Чавес рекомендует запекать картофель непосредственно на решетке духовки, без каких-либо покрытий.

Когда фольга все-таки нужна

Есть ситуации, в которых заворачивать картофель в фольгу имеет смысл. Например, если его готовят на гриле или на углях во время отдыха у костра. В таком случае фольга защищает картофель от прямого контакта с углями.

«Единственное преимущество запекания картофеля в фольге заключается в том, что его можно готовить не только в обычной духовке — например, на гриле или на углях костра», — говорит Чавес.

Однако даже в этом случае готовый картофель не следует долго хранить завернутым и теплым. По словам Чавеса, картофель в фольге не должен оставаться в таком состоянии более примерно двух часов.

Как безопасно приготовить картофель в фольге

Если вы все же предпочитаете запекать картофель в фольге, после того как достанете его из духовки, фольгу следует сразу снять. Это поможет снизить вероятность размножения бактерий.

Одна из причин, по которой эксперты уделяют этому особое внимание, связана с ботулизмом. Завернутый в фольгу картофель практически не получает кислорода, а такая среда может создать подходящие условия для бактерии Clostridium botulinum.

«Ботулизм вызывается бактерией Clostridium botulinum, которая естественным образом присутствует в окружающей среде, особенно в почве», — объясняет Бейкер. По ее словам, высокая температура не обязательно уничтожает споры этой бактерии. Когда условия становятся неблагоприятными для роста, бактерия может перейти в состояние споры и дождаться момента, когда среда снова станет подходящей.

Ботулизм встречается редко, однако такие случаи происходят, поэтому важно понимать связь между неправильно хранящимся картофелем и спорами бактерии.

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