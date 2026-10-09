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В Беларуси запретили известные марки чая и шоколада

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  • 9.10.2026, 10:41
  • 7,758
В Беларуси запретили известные марки чая и шоколада

Госстандарт нашел нарушения.

В Беларуси запретили продавать два продукта российского производства: чайный напиток Greenfield с гречихой и какао-бобами и горький шоколад «Победа вкуса» без сахара.

Нарушения нашел Госстандарт. Запрет на ввоз и продажу действует с 10 октября.

В чайном напитке Greenfield Natural Tisane Buckwheat & Cocoa Beans плесени оказалось в 70 раз больше допустимого уровня. Также там нашли бактерии группы кишечной палочки, которых вообще не должно быть.

В шоколаде «Победа вкуса» с маркировкой «72% какао» оказалось меньше какао-масла, чем требуется для горького шоколада, — 27,3% вместо минимум 33%. При этом доля заменителей какао-масла составила 7,03% при допустимых 5%.

Из-за этого продукт не соответствует требованиям к горькому шоколаду, а его маркировка может вводить покупателей в заблуждение.

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