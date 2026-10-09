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Госдеп США вновь включил Беларусь в список стран-торговцев людьми

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  • 9.10.2026, 11:01
  • 4,620
Госдеп США вновь включил Беларусь в список стран-торговцев людьми

Всего в списке 12 стран.

Беларусь в очередной раз вошла в число стран (в этот раз их 12), где, по мнению госдепартамента США, существует проблема торговли людьми, пишет «Позірк».

Как отмечается в обнародованном 8 октября докладе американского внешнеполитического ведомства за 2025 год, в этих странах «документально зафиксирована» политика или «систематическая практика», связанная с торговлей людьми, в том числе в рамках финансируемых государством программ, принудительным трудом в медицинских учреждениях, связанных с государством, или в других секторах, «сексуальным рабством в государственных лагерях либо использованием или вербовкой детей-солдат».

Помимо Беларуси, в число упомянутых государств Вашингтон включил Афганистан, Иран, Камбоджу, Китай, КНДР, Кубу, Мьянму, Россию, Судан и Южный Судан.

По сравнению с аналогичным прошлогодним списком в него добавлены Мьянма и Россия, исключены Сирия и Эритрея.

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