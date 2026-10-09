Ракету для «Железного купола» впервые собрали не в Израиле 9.10.2026, 10:53

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Церемония передачи прошла в символический день.

США передали Израилю первую полностью американскую ракету-перехватчик Tamir для системы ПВО «Железный купол», изготовленную на заводе Raytheon-Rafael в Арканзасе. Это первый случай, когда полную ракету Tamir произвели за пределами Израиля.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Что известно об американском перехватчике к «Железному куполу»

Первая полностью американская ракета Tamir была передана Управлению противоракетной обороны Израиля (IMDO) на предприятии Raytheon-Rafael Protection Systems (R2S) в Ист-Камдене, штат Арканзас. Церемония прошла при участии американских и израильских чиновников. О передаче объявлили 7 октября 2026 года.

Ранее американские компании производили только компоненты для Tamir по двусторонним соглашениям, а окончательная сборка происходила в Израиле. Теперь полную ракету могут производить на территории США.

R2S является совместным предприятием Rafael Advanced Defense Systems и Raytheon (дочерняя компания RTX). Завод был открыт в ноябре 2025 года после строительства, которое началось в феврале 2024-го. Инвестиции составили 63 миллиона долларов, а предприятие должно создать до 60 рабочих мест.

В ноябре 2025 года R2S также получила контракт на 1,25 миллиарда долларов на ракеты Tamir, комплекты к ним и тестовое оборудование для Израиля. Кроме того, завод должен производить SkyHunter, американскую производную Tamir, для программы Medium Range Intercept Capability (MRIC) Корпуса морской пехоты США.

На церемонии присутствовали губернатор Арканзаса Сара Гакaби Сандерс, директор IMDO Моше Патель, представители Агентства противоракетной обороны США (MDA), а также Rafael и Raytheon. По словам Пателя, новая линия помогает ускорить производство систем противоракетной обороны Израиля. Он также подчеркнул, что американское финансирование совместных программ, в том числе экстренная дополнительная помощь, реинвестируется в оборонно-промышленную базу США.

Tamir разработала Rafael под наблюдением IMDO. Это основной перехватчик «Железного купола», находящийся на вооружении с 2011 года. Ракета имеет длину около трех метров, диаметр 160 мм и массу около 90 кг. Она сочетает коррекцию при полете с бортовым радиолокационным головкой самонаведения на завершающем этапе.

Осколочно-фугасная боевая часть с радиолокационным взрывателем уничтожает цели в воздухе. Ракета предназначена для борьбы с ракетами малой дальности, артиллерийскими снарядами и другими воздушными целями.

В состав «Железного купола» входят пусковые установки Tamir, многофункциональная РЛС EL/M-2084 от ELTA Systems и система управления боем от mPrest. Типичная батарея имеет три-четыре пусковых установки, каждая из которых может нести до 20 перехватчиков.

Система рассчитана на цели на дальности от приблизительно 4 до 70 км. Она является нижним эшелоном израильской многоуровневой ПВО рядом с David's Sling и Arrow. По данным Rafael, за 15 лет службы «Железный купол» совершил более 10 тысяч боевых перехватов.

Компании не раскрывают годовые объемы производства на новом заводе. Однако он становится еще одним источником полных ракет-перехватчиков и продолжает сотрудничество, в рамках которого компоненты Tamir производят в США более десяти лет.

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