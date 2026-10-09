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Путин «случайно» отпраздновал свое 74-летие в кампании экс-канцлера ФРГ Шредера

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  • 9.10.2026, 11:09
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Путин «случайно» отпраздновал свое 74-летие в кампании экс-канцлера ФРГ Шредера
Герхард Шредер

Пресс-служба Кремля озвучила странную версию.

Российский диктатор Владимир Путин свое 74-летие отмечал дома вместе со своей семьей и с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредера. Об этом рассказала пресс-служба Кремля, передает Диалог.UA.

Пресс-служба Кремля утверждает, что визит в Москву 7 октября Шредера, который является близким другом Путина, не связан с днем рождения российского диктатора.

О приезде бывшего канцлера Германии в Москву глава России якобы узнал из сообщений СМИ. Утверждается, что Шредер прилетел по делам компании «Глобус».

Узнав об этом, Путин пригласил «своего старого друга» к себе домой. Бывший немецкий канцлер был вместе с хозяином Кремля, когда тот 7 октября отмечал свой день рождения.

Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ с октября 1998-го по ноябрь 2005 года. Он всегда поддерживал хорошие отношения с Путиным. Шредер неоднократно летал в Москву и после полномасштабного вторжения в Украину российской армии.

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