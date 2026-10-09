Строительная компания с 34-летней историей оказалась на грани банкротства 1 9.10.2026, 11:36

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У нее накопилось долгов на миллионы рублей.

Экономический суд Минской области открыл конкурсное производство в отношении строительной компании «ИМО» с 34-летней историей. Об этом сообщается на сайте единого госреестра сведений о финансовой несостоятельности, заметило «Зеркало».

В конце 2025 года «ИМО» начала процедуру ликвидации. Однако в процессе выяснилось, что у нее накопилось долгов более чем на 3,7 млн рублей, а имущества для того чтобы по ним рассчитаться, не хватало. Поэтому в июне этого года компания сама обратилась в суд с заявлением о признании ее банкротом.

Суд открыл в отношении фирмы конкурсное производство. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также кредиторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

Следующее заседание, на котором должны рассмотреть итоги конкурсного производства, назначено на 19 октября 2026 года.

На момент публикации требования кредиторов уже достигли 4,2 млн рублей, из которых 1,7 млн рублей приходится на налоговые органы.

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