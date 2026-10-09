В космосе обнаружен таинственный выброс энергии 9.10.2026, 11:52

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Ученых удивил его источник.

Ученые с помощью радиотелескопа MeerKAT обнаружили таинственный выброс радиоизлучения и энергии, известный как быстрый радиовсплеск.

Это самый далекое и древнее подобное астрономическое явление. С помощью космического телескопа Уэбб был обнаружен его источник, и он удивил астрономов. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Быстрые радиовсплески — это загадочные выбросы радиоизлучения и энергии, способные за миллисекунды высвободить столько же энергии, сколько Солнце излучает за несколько лет. Эти явления были впервые обнаружены 19 лет назад и с тех пор озадачивают ученых.

Теперь же астрономы обнаружили самый далеки и древний быстрый радиовсплеск, получивший название FRB 20240304B, который прибыл с расстояния около 11 миллиардов световых лет, когда Вселенной было почти 3 миллиарда лет. Это открытие может помочь разгадать тайну происхождения этих мощных выбросов энергии.

По словам ученых, FRB 20240304B был обнаружен на расстоянии, которое более чем в 2 раза превышает дистанцию до предыдущего рекордсмена.

Ученых удивил источник FRB 20240304B. Оказалось, что этот быстрый радиовсплеск возник в удивительно маленькой галактике, с низким содержанием тяжелых химических элементов, но в ней происходит бурное образование новых звезд. Это открытие дает возможность лучше понять условия, в которых возникают загадочные выбросы радиоизлучения.

Учитывая то, что FRB 20240304B преодолел миллиарды световых лет в пространстве, с его помощью можно изучить материю, через которую он прошел и проследить эволюцию Вселенной за 11 миллиардов лет.

Считается, что быстрые радиовсплески выпускают магнетары – одна из разновидностей нейтронных звезд. Последние представляет собой чрезвычайно плотный объект диаметром около 20 км, который возникает после того, как массивная звезда умирает. Магнетары обладают самым сильным магнитным полем во Вселенной. Возможно, FRB 20240304B был создан магнетаром, но это еще предстоит выяснить.

Пока что, самым ярким в радиодиапазоне считается быстрый радиовсплеск FRB 20250316A, обнаруженный в прошлом году. Он примерно в 1000 раз ярче, чем обычные подобные выбросы радиоизлучения. Но это явления возникло намного ближе к нам – на расстоянии 130 млн световых лет.

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