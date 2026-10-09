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Украина прорвала ПВО России и подожгла НПЗ в Республике Коми

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  • 9.10.2026, 12:04
  • 7,268
Украина прорвала ПВО России и подожгла НПЗ в Республике Коми

Дроны пролетели 1700 км от границы до Ухты.

Силы обороны Украины 9 октября атаковали нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» в городе Ухте Республики Коми, сообщает Dialog.UA.

На опубликованных мониторинговым проектом Exilenova+ кадрах видно, как над предприятием поднимается густой столб черного дыма. Завод расположен примерно в 1700 км от границы Украины.

Ухтинский НПЗ – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Его построили в 1934 году, сейчас он входит в структуру компании «ЛУКОЙЛ».

Мощность предприятия составляет около 4,2 млн тонн нефти в год. Завод перерабатывает тяжелую высокосернистую нефть, добываемую в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в том числе на Ярегском месторождении.

Предприятие выпускает автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, вакуумный газойль и дорожные и строительные битумы.

Продукция НПЗ поставляется в Северо-Западный и Центральный федеральные округа РФ, а также экспортируется через балтийские порты. Завод работает в том числе в интересах российской армии.

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