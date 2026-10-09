Мексика расследует возможное участие наркокартелей в войне в Украине 2 9.10.2026, 12:15

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Преступники могут перенимать опыт современной войны.

Власти Мексики проверят видео, на котором предполагаемые участники местных наркокартелей появляются в военной экипировке на фронте в Украине. Президент страны Клаудия Шейнбаум заявила, что подлинность записи пока не установлена, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

На видео мужчины говорят на мексиканском сленге. Один из них упоминает фракцию картеля «Синалоа» и картель «Новое поколение Халиско» (CJNG). Неизвестно, где и когда была сделана запись и действительно ли запечатленные на ней люди связаны с преступными группировками.

«Мы проверяем этот случай», — заявила Шейнбаум на пресс-конференции 8 октября. Она добавила, что мексиканцы могли попасть в зону боевых действий через частные компании, вооруженные силы или государственные структуры.

Война России против Украины привлекла иностранных добровольцев из разных стран. Российская армия вербовала людей из десятков государств, некоторые утверждали, что их заманили на службу ложными предложениями о работе.

Отдельную тревогу вызывает возможное распространение боевых технологий. Мексиканские картели уже используют беспилотники для наблюдения за приграничными районами и поддержки незаконной деятельности. Власти США также усиливают меры противодействия таким аппаратам.

Если участие представителей картелей в войне подтвердится, возникнет вопрос, могут ли они применять полученные боевые навыки у себя на родине. Пока же принадлежность людей на видео к преступным группировкам и обстоятельства их возможного участия в войне не подтверждены.

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