«Посигналил ему, а он по тормозам ударил»17
- 9.10.2026, 12:27
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Белорусы поделились видео со странными маневрами водителей.
Неприятные ситуации на дорогах, конечно, случаются. Но иногда маневры водителей оставляют после себя лишь вопрос «Зачем?». Читатели прислали «Онлайнеру» записи с их видеорегистраторов, на которых как раз такие моменты.
Все произошло на улице Шугаева, рядом со школой. Водитель Geely перед пешеходным переходом бодро перестроился и затормозил, чтобы пропустить мальчика. А автора видео он оставил в недоумении.
А вот еще одна ситуация с резким перестроением. Инцидент произошел с белорусом на пересечении улиц Воронянского и Жуковского.
— Резко тормозить не пришлось, заранее было предчувствие, что что-то будет. Посигналил ему, он мне в ответ, я опять ему, он по тормозам ударил. Вообще, такие ситуации встречаю редко. Обычно водители понимают, что нарушили, поморгают «аварийкой» и поехали, — рассказал читатель.
Сегодня в районе улицы Казинца на МКАД с белорусом также произошла неприятная ситуация.
— Водитель перестроился передо мной и затормозил, а мне пришлось тормозить в пол, — прокомментировал автор видео.