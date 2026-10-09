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В Беларуси стали скрывать данные о количестве вакансий для иностранцев

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  • 9.10.2026, 12:43
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В Беларуси стали скрывать данные о количестве вакансий для иностранцев

Ранее Госслужба занятости публиковала данные.

Портал Государственной службы занятости перестал публиковать данные о количестве доступных вакансий для иностранных граждан.

Сейчас на сайте службы доступен перечень вакансий, однако их общее количество не указано.

Ранее «Позірк» регулярно сообщал число таких вакансий. В течение последних месяцев фиксировалось их увеличение.

На 4 октября для иностранцев было открыто 16.596 вакансий, 27 сентября — 16.264, 20 сентября — 15.981 , 13 сентября — 15.420, 7 сентября — 14.715, 23 августа — 14.576, 16 августа — 13.912, 31 июля — 4.344.

При этом 20 февраля вакансий было 22.338, 21 января — 19.132, 8 января — 18.522, 28 декабря прошлого года — 15.675, 7 декабря — 15.205.

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