В Беларуси стали скрывать данные о количестве вакансий для иностранцев 1 9.10.2026, 12:43

1,538

Ранее Госслужба занятости публиковала данные.

Портал Государственной службы занятости перестал публиковать данные о количестве доступных вакансий для иностранных граждан.

Сейчас на сайте службы доступен перечень вакансий, однако их общее количество не указано.

Ранее «Позірк» регулярно сообщал число таких вакансий. В течение последних месяцев фиксировалось их увеличение.

На 4 октября для иностранцев было открыто 16.596 вакансий, 27 сентября — 16.264, 20 сентября — 15.981 , 13 сентября — 15.420, 7 сентября — 14.715, 23 августа — 14.576, 16 августа — 13.912, 31 июля — 4.344.

При этом 20 февраля вакансий было 22.338, 21 января — 19.132, 8 января — 18.522, 28 декабря прошлого года — 15.675, 7 декабря — 15.205.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com