Французский мэр стал героем студенческих протестов

Французский мэр стал героем студенческих протестов14
- 9.10.2026, 12:46
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Он заслонил собой протестующих от полиции.
Мэр французского города Сен-Дени Балли Багайоко встал между полицией и участниками студенческих протестов, которые охватили школы по всей Франции. Его действия вызвали широкий резонанс и сделали его одним из главных лиц протестного движения, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
На этой неделе, когда полиция попыталась разогнать демонстрантов, Багайоко заслонил собой старшеклассников и потребовал от силовиков отступить. «Стоп! Уходите!» — кричал он, размахивая руками перед полицейскими.
Однако поддержка протестующих вызвала и критику. Правые и центристские политики обвиняют мэра в том, что он подогревает напряженность. Парижская полиция обратилась в прокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении дела против Багайоко из-за его высказываний о допустимости насилия в ответ на действия силовиков.
«Насилие может быть оправданным в определенный момент, но каждый раз, когда нам удается его избежать, мы поступаем верно», — заявил мэр на одной из акций.
В четверг протесты вновь охватили страну. По данным МВД Франции, на улицы вышли около 71,5 тысячи человек, 504 человека были задержаны, а 48 полицейских и жандармов получили ранения. В ряде городов демонстрации сопровождались поджогами и нападениями на полицейские участки.
Участники протестов требуют улучшить условия в школах, решить проблему нехватки учителей, отремонтировать здания и пересмотреть систему поступления в университеты.
Багайоко также призвал президента Франции Эммануэля Макрона извиниться перед семьями пострадавших студентов. «Для этого не нужны миллиарды, достаточно гуманизма», — заявил он.
Мэр Сен-Дени, избранный в марте с 51% голосов, утверждает, что вмешался, поскольку опасался за безопасность молодых демонстрантов. По его словам, присутствие узнаваемого политика помогло сдержать полицию.