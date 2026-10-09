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Французский мэр стал героем студенческих протестов

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  • 9.10.2026, 12:46
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Французский мэр стал героем студенческих протестов
Мэр Сен-Дени, Балли Багайоко, вышел к полиции с поднятыми руками во время студенческих протестов в Париже
фото: antikor.ua

Он заслонил собой протестующих от полиции.

Мэр французского города Сен-Дени Балли Багайоко встал между полицией и участниками студенческих протестов, которые охватили школы по всей Франции. Его действия вызвали широкий резонанс и сделали его одним из главных лиц протестного движения, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

На этой неделе, когда полиция попыталась разогнать демонстрантов, Багайоко заслонил собой старшеклассников и потребовал от силовиков отступить. «Стоп! Уходите!» — кричал он, размахивая руками перед полицейскими.

Однако поддержка протестующих вызвала и критику. Правые и центристские политики обвиняют мэра в том, что он подогревает напряженность. Парижская полиция обратилась в прокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении дела против Багайоко из-за его высказываний о допустимости насилия в ответ на действия силовиков.

«Насилие может быть оправданным в определенный момент, но каждый раз, когда нам удается его избежать, мы поступаем верно», — заявил мэр на одной из акций.

В четверг протесты вновь охватили страну. По данным МВД Франции, на улицы вышли около 71,5 тысячи человек, 504 человека были задержаны, а 48 полицейских и жандармов получили ранения. В ряде городов демонстрации сопровождались поджогами и нападениями на полицейские участки.

Участники протестов требуют улучшить условия в школах, решить проблему нехватки учителей, отремонтировать здания и пересмотреть систему поступления в университеты.

Багайоко также призвал президента Франции Эммануэля Макрона извиниться перед семьями пострадавших студентов. «Для этого не нужны миллиарды, достаточно гуманизма», — заявил он.

Мэр Сен-Дени, избранный в марте с 51% голосов, утверждает, что вмешался, поскольку опасался за безопасность молодых демонстрантов. По его словам, присутствие узнаваемого политика помогло сдержать полицию.

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