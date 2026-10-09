После нападений в школах полиция проверила 10 тыcяч учреждений по всей Польше

После нападений в школах полиция проверила 10 тыcяч учреждений по всей Польше1
- 9.10.2026, 13:07
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Задержаны 10 человек.
Полиция Польши проверила более 10 тыс. учебных заведений после серии вооруженных нападений. Из-за угроз в интернете задержаны 10 человек, в 13 случаях выявленный состав преступления. За ситуацией круглосуточно следят специалисты по киберпреступности, передает «Польское Радио».
Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк призвал жителей страны не распространять панические настроения:
«Нужно действовать очень ответственно. Безопасность детей, молодежи, учителей и сотрудников учреждений образования — абсолютный приоритет. Информационная политика в этой сфере тоже должна быть ответственной и взвешенной, а о каждом подозрительном сигнале, каждом подозрении, необходимо немедленно сообщать в полицию».
Среди задержанных есть несовершеннолетние, публиковавшие угрозы убийством в социальных сетях.
Меры безопасности усилили после нападений в Остроленке и Лещидола-Новинах. 7 октября 19-летний подросток напал с ножом на людей в Остроленке, ранив девять человек. Также в Мазовии, в Серпце, вооруженное нападение на школу было предотвращено правоохранителями. На следующий день 15-летний подросток напал на трех сотрудников школы под Вышкувом. 37-летняя работница учебного заведения погибла, еще двое сотрудников получили ранения.