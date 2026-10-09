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Может ли работодатель повысить нагрузку сотрудникам без доплаты?

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  • 9.10.2026, 13:11
  • 2,582
Может ли работодатель повысить нагрузку сотрудникам без доплаты?

Объяснила эксперт.

«Не так давно несколько работников нашей фирмы уволились, и часть их нагрузки распределили между действующими сотрудниками, но без доплаты. Разве это не нарушение?» - спросила у «АиФ» Екатерина К. из Могилёва.

Если замещение прописано в должностной инструкции или трудовом договоре, то в таком случае согласие сотрудника на выполнение дополнительной работы не требуется и доплата за неё не производится, рассказала советник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси Татьяна Лазаревич. Важно понимать, что в должностную инструкцию не могут быть включены иные должностные обязанности, не относящиеся к трудовой функции по занимаемой должности.

А если это не предусмотрено, то установление работнику дополнительной работы наряду с его основными обязанностями допускается только при согласии работника. Также за выполнение дополнительной работы наниматель должен производить доплату. Её размер устанавливается в соответствии с локальными правовыми актами, действующими у нанимателя, или по соглашению сторон. А для работников бюджетных организаций - правительством или уполномоченным им органом.

Согласно законодательству о труде различают три вида выполнения дополнительной работы. Первый - исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, например во время отпуска или временной нетрудоспособности. Второй – совмещение, когда наряду с основной работой исполняются функции по другой вакантной должности. И третий – расширение зоны обслуживания: дополнительная работа по такой же вакантной должности. Срок выполнения дополнительной работы и размер доплаты закрепляются в приказе (распоряжении), с которым наниматель должен ознакомить работника под подпись.

При этом работник вправе досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, письменно предупредив нанимателя. Это же право есть и у нанимателя: в любой момент он может освободить сотрудника от дополнительной работы, письменно предупредив его об этом.

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