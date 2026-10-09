Кто выиграет от нефтяной сделки Трампа с Россией? 5 9.10.2026, 13:38

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Вашингтон выдвинул свои требования.

Главными выгодоприобретателями многомиллиардной сделки по продаже зарубежных активов российского «Лукойла» могут стать ближневосточные инвесторы, некоторые из которых связаны с деловыми партнерами президента США Дональда Трампа. При этом долю в новом бизнесе получат и США, даже не вкладывая деньги на старте, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о нефтяных месторождениях, нефтеперерабатывающих заводах и сотнях автозаправочных станций «Лукойла» за пределами России. По данным источников газеты, более половины акций новой структуры может достаться ближневосточным инвесторам.

Среди них — шейх Тахнун бин Заид Аль Нахайян, имеющий деловые связи с зятем Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником президента Стивом Виткоффом. В сделке также участвуют катарские миллиардеры Рамез Аль-Хайят и Мутаз Аль-Хайят, партнеры Кушнера в проекте элитного курорта в Албании.

Государственное инвестиционное агентство США получит около 15% акций. Меньшую долю приобретет инвестор Тодд Боэли, который жертвовал деньги на поддержку Трампа.

После одобрения Министерства финансов США зарубежные активы «Лукойла» выйдут из-под американских санкций. Покупатели рассчитывают вложить сотни миллионов долларов в развитие предприятий. Однако Вашингтон требует, чтобы сделка не принесла российским владельцам неожиданной прибыли.

«Интересы национальной безопасности США и их союзников, а также частные интересы настолько переплетены», — заявил директор Евразийского центра Карнеги Александр Габуев.

Сделка пока не согласована окончательно и может сорваться. Владимир Путин также способен заблокировать ее, если сочтет условия слишком выгодными для США. Крайний срок согласования установлен на 22 октября.

Критики опасаются, что деловые связи участников переговоров могут смешивать внешнеполитические интересы Вашингтона с частными интересами инвесторов. При этом доказательств того, что Кушнер или Виткофф лично получат прибыль от сделки, не представлено.

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