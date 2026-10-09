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СБУ сорвала боевые операции армии РФ на Восточном фронте

  • 9.10.2026, 13:46
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СБУ сорвала боевые операции армии РФ на Восточном фронте
Фото: СБУ

Задержан «крот» ФСБ в элитной бригаде ВСУ.

Российские спецслужбы пытались внедрить своего агента в ряды Сил обороны Украины, чтобы получать сведения о расположении украинских военных.

Контрразведка СБУ при содействии Главкома ВСУ раскрыла «крота», который служил в одной из элитных бригад Десантно-штурмовых войск. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В начале полномасштабного вторжения бывший адвокат получил тюремный срок за несанкционированное распространение информации о боевой работе Сил обороны.

После освобождения с ним через мессенджер связался сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество в обмен на «эвакуацию» в РФ.

Скриншот: СБУ
Скриншот: СБУ

По заданию куратора он мобилизовался в украинскую десантную бригаду, чтобы шпионить изнутри. Находясь на службе, агент РФ собирал и передавал ФСБ сведения о дислокации и перемещениях своего подразделения.

СБУ заблаговременно разоблачила его деятельность и задержала на территории Харьковской области. Это позволило защитить позиции украинских военных и сорвать боевые операции РФ на Восточном фронте.

Во время обысков у шпиона изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с ФСБ. Следователи сообщили пособнику оккупантов о подозрении в госизмене во время военного положения, он находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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