Трагически погиб экс-начальник футбольного клуба «БАТЭ» 5 9.10.2026, 13:49

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Валерий Тюнис

Ему было 62 года.

Погиб бывший начальник команды в «Дариде», «БАТЭ», «Городея» и «Молодечно-2018» Валерий Тюнис, сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Молодечно».

Напомним, Валерий Тюнис играл в витебских футбольных клубах и минском «Торпедо». Также он играл в сборной Беларуси по мини-футболу, возглавлял команды в «Дариде», «БАТЭ», «Городее», «Молодечно-2018». Последним его клубом было «Молодечно-2018».

В пресс-службе футбольного клуба сообщили, что начальник команды ушел из жизни трагически. Ему было 62 года.

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