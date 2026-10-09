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Трагически погиб экс-начальник футбольного клуба «БАТЭ»

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  • 9.10.2026, 13:49
  • 9,766
Трагически погиб экс-начальник футбольного клуба «БАТЭ»
Валерий Тюнис

Ему было 62 года.

Погиб бывший начальник команды в «Дариде», «БАТЭ», «Городея» и «Молодечно-2018» Валерий Тюнис, сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Молодечно».

Напомним, Валерий Тюнис играл в витебских футбольных клубах и минском «Торпедо». Также он играл в сборной Беларуси по мини-футболу, возглавлял команды в «Дариде», «БАТЭ», «Городее», «Молодечно-2018». Последним его клубом было «Молодечно-2018».

В пресс-службе футбольного клуба сообщили, что начальник команды ушел из жизни трагически. Ему было 62 года.

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