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В Беларуси планируют повышение налога на некоторые виды алкоголя

  • 9.10.2026, 14:18
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В Беларуси планируют повышение налога на некоторые виды алкоголя

Премиальные импортные напитки могут серьезно подорожать.

Власти хотят установить повышенные акцизы на премиальный импортный алкоголь. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс на 2027 год. В случае принятия такого решения ряд алкогольных напитков, скорее всего, вырастет в цене, пишет «Зеркало».

Для крепких алкогольных напитков, судя по планам властей, акциз составит 41,85 рубля за литр безводного спирта. А для основной категории другой алкогольной продукции крепостью от 7% предусмотрена ставка 27,9 рубля (в этом году — 26,27 рубля).

К группе премиального намерены относить алкоголь, который ввозится в Беларусь из стран за пределами ЕАЭС, если его импорт не относится к исключительному праву государства и он включен в специальный перечень МАРТ. Список этот обновляется каждый год. Например, в этом году в таком перечне значатся десятки видов коньяка, виски, рома, вина, а также есть один джин из США.

Изменение коснется произведенных не в ЕАЭС коньяка, вермута, виски, рома и джина. Однако в группу с повышенным акцизом не войдут премиальные натуральные вина из мартовского специального перечня, указано в документе. Для них размер акциза будет ниже — 2,42 рубля.

Акциз на иные слабоалкогольные напитки, в случае принятия изменений, вырастет с 34,76 до 36,92 рубля, а натуральные слабоалкогольные — с 19,86 до 21,09 рубля. На плодовые крепленые вина — марочные, улучшенного качества и специальной технологии — акциз планируют повысить с 19,36 до 20,56 рубля за литр безводного спирта.

Повышение акцизов, скорее всего, приведет к росту цен на такую продукцию. Однако подорожание не обязательно будет пропорциональным этому росту ставок.

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