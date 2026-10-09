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Chevrolet удивила водителей

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  • 9.10.2026, 14:31
  • 2,876
Chevrolet удивила водителей
Автомобили оснащены обновленной электронной и программной архитектурой
Фото: Chevrolet

Бюджетные кроссоверы Trax и Trailblazer получили новые функции и стиль.

Chevrolet представила обновленные компактные кроссоверы Trax и Trailblazer 2027 модельного года. Обе модели получили дополнительные стандартные системы безопасности, новое мультимедийное оборудование, изменения в дизайне и новые комплектации.

Об этом пишет «Фокус».

Chevrolet Trailblazer 2027
Фото: Chevrolet

Автомобили оснащены обновленной электронной и программной архитектурой. Среди новых стандартных функций — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение при движении задним ходом, предупреждение о велосипедистах сбоку, автоматическое экстренное торможение на перекрестках и индикатор ремней безопасности задних пассажиров.

Фото: Chevrolet

Оба кроссовера получили 11,3-дюймовый экран мультимедийной системы с интегрированными сервисами Google, в том числе Gemini, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Ранее установленный дисплей увеличили на 0,3 дюйма. Также появилась 11-дюймовая цифровая приборная панель.

Chevrolet Trax 2027
Фото: Chevrolet

Chevrolet Trax 2027 года будет предлагаться в трёх комплектациях: базовой, RS и Activ. Модель получила новую решетку радиатора, измененные фары, обновленный дизайн колесных дисков, полностью светодиодные задние фонари и переработанные двери багажного отделения. Впервые для Trax станет доступен электропривод дверей багажника. В салоне появились боковые вентиляционные отверстия шестиугольной формы. Для кузова предусмотрен новый серый цвет Storm Sky Gray.

Chevrolet Trax 2027
Фото: Chevrolet

Для Chevrolet Trailblazer 2027 модельного года подготовили новую комплектацию Z71. Она отличается черно-серым салоном с оранжевыми акцентами, полным приводом, подвеской с настройками для бездорожья, защитной пластиной днища и шинами sport-terrain.

Chevrolet Trailblazer 2027
Фото: Chevrolet

В салоне Trailblazer также появились селектор переключения передач на рулевой колонке и обновленная центральная консоль с более гибкими возможностями для хранения вещей. Для задних пассажиров предусмотрены вентиляционные отверстия системы климат-контроля, а электропривод двери багажника с функцией AutoSense будет предлагаться в качестве опции.

Chevrolet Trax 2027

Официальные цены на Chevrolet Trax и Trailblazer 2027 модельного года пока не объявлены. Для сравнения: Trax 2026 модельного года стоит от 23 495 долларов, а Trailblazer — от 25 395 долларов, включая доставку. Автор материала ожидает, что цены на обновленные модели не сильно вырастут.

По данным издания, оба кроссовера должны поступить в дилерские центры Chevrolet весной.

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