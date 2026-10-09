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Блогер рассказал о «белорусской Сахаре» под Гродно

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  • 9.10.2026, 14:46
  • 3,216
Блогер рассказал о «белорусской Сахаре» под Гродно
иллюстративное фото
фото: minpriroda.gov.by

Песок в ней в жаркую погоду прогревается до 60 градусов.

Житель Гродно рассказал в соцсети Threads об уникальном для нашей страны месте, которое местные жители называют «белорусской Сахарой». Это песчаные дюны и барханы возле деревни Стрельцы.

«В Гродненской области есть Стрельцовские пески - небольшой песчаный массив, который местные называют «белорусской Сахарой». Это остатки отложений, и летом в жаркую погоду песок прогревается очень сильно — до 60 градусов. Площадь участка - около 20 гектаров», - рассказал он.

Дюны и барханы, которые находятся в Мостовском районе Гродненской области, образовались из отложений, оставшихся после отступления с территории Беларуси последнего ледника около 15 тысяч лет назад.

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