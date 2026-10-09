Блогер рассказал о «белорусской Сахаре» под Гродно

Блогер рассказал о «белорусской Сахаре» под Гродно2
- 9.10.2026, 14:46
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Песок в ней в жаркую погоду прогревается до 60 градусов.
Житель Гродно рассказал в соцсети Threads об уникальном для нашей страны месте, которое местные жители называют «белорусской Сахарой». Это песчаные дюны и барханы возле деревни Стрельцы.
«В Гродненской области есть Стрельцовские пески - небольшой песчаный массив, который местные называют «белорусской Сахарой». Это остатки отложений, и летом в жаркую погоду песок прогревается очень сильно — до 60 градусов. Площадь участка - около 20 гектаров», - рассказал он.
Дюны и барханы, которые находятся в Мостовском районе Гродненской области, образовались из отложений, оставшихся после отступления с территории Беларуси последнего ледника около 15 тысяч лет назад.