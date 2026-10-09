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Российский зенитчик в Белгороде поразил ракетой из ПЗРК кондитерскую

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  • 9.10.2026, 15:16
  • 6,674
Российский зенитчик в Белгороде поразил ракетой из ПЗРК кондитерскую

Инцидент зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

В сети появилась видеозапись, на которой видно, как российская противовоздушная оборона поражает ракетой из переносного зенитного ракетного комплекса кондитерскую в Белгороде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

На записи видна городская улица с многоэтажными зданиями. В какой-то момент возле здания происходит взрыв, появляется яркая вспышка пламени и поднимается дым.

По информации авторов публикации, причиной взрыва стало попадание ракеты, выпущенной российскими военными из ПЗРК.

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