закрыть
9 октября 2026, пятница, 23:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Почему я плачу 70 рублей за интернет, а его нет?»

12
  • 9.10.2026, 15:19
  • 2,842
«Почему я плачу 70 рублей за интернет, а его нет?»

Белорусы жалуются на работу «Белтелекома».

Минчанка в соцсети Threads пожаловалась на работу оператора связи «Белтелеком». По ее словам, интернет через wi-fi в квартире почти отсутствует.

«Почему я плачу за интернет «Белтелекому» по 70 рублей в месяц, но ни в одной из комнат не ловит wi-fi по вечерам? – спрашивает жительница столицы. — Реально накипело уже…

Ни посмотреть нормально что-нибудь, ни поработать – ничего нельзя сделать с этим интернетом».

Многие пользователи сообщили об аналогичной проблеме. Некоторые посоветовали сменить роутер или поставить усилитель сигнала, однако, по словам автора поста, это не помогло. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Как я вас понимаю! Это не интернет по вечерам, а пародия какая-то.

— На расстоянии 5 метров, в соседней комнате, связи уже нет.

— Провайдер предоставляет самый дешевый роутер, чтобы вы просто смогли выйти в интернет. Просто купите нормальный роутер.

— Роутер поменяйте на двухдиапазонный и пользуйтесь диапазоном 5 ГГц. Чтобы проверить, что было до и после, используйте Speedtest, тогда будет видно, стало лучше или нет. По умолчанию их однодиапазонный роутер дает не более 60—70 мегабит рядом с ним, а если между ним и потребителем пару стен, то все, скорости нет.

— Отключите домашний интернет и перейдите на другого провайдера и раздавайте интернет через точку доступа с телефона всем в квартире.

— Я хотела, чтобы у меня Алиса на кухне стояла. Ха. Хаха. Хааааахахахааааааа. Между кухней и роутером (типа, мощным) — коридор, вдоль которого ванна с туалетом. То есть сигнал банально «не заходит» за углы.

— Мы уже два усилителя поставили . Их ответ — мы не отвечает за вай фай, пользуйтесь через кабель.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук