«Почему я плачу 70 рублей за интернет, а его нет?» 12 9.10.2026, 15:19

2,842

Белорусы жалуются на работу «Белтелекома».

Минчанка в соцсети Threads пожаловалась на работу оператора связи «Белтелеком». По ее словам, интернет через wi-fi в квартире почти отсутствует.

«Почему я плачу за интернет «Белтелекому» по 70 рублей в месяц, но ни в одной из комнат не ловит wi-fi по вечерам? – спрашивает жительница столицы. — Реально накипело уже…

Ни посмотреть нормально что-нибудь, ни поработать – ничего нельзя сделать с этим интернетом».

Многие пользователи сообщили об аналогичной проблеме. Некоторые посоветовали сменить роутер или поставить усилитель сигнала, однако, по словам автора поста, это не помогло. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Как я вас понимаю! Это не интернет по вечерам, а пародия какая-то.

— На расстоянии 5 метров, в соседней комнате, связи уже нет.

— Провайдер предоставляет самый дешевый роутер, чтобы вы просто смогли выйти в интернет. Просто купите нормальный роутер.

— Роутер поменяйте на двухдиапазонный и пользуйтесь диапазоном 5 ГГц. Чтобы проверить, что было до и после, используйте Speedtest, тогда будет видно, стало лучше или нет. По умолчанию их однодиапазонный роутер дает не более 60—70 мегабит рядом с ним, а если между ним и потребителем пару стен, то все, скорости нет.

— Отключите домашний интернет и перейдите на другого провайдера и раздавайте интернет через точку доступа с телефона всем в квартире.

— Я хотела, чтобы у меня Алиса на кухне стояла. Ха. Хаха. Хааааахахахааааааа. Между кухней и роутером (типа, мощным) — коридор, вдоль которого ванна с туалетом. То есть сигнал банально «не заходит» за углы.

— Мы уже два усилителя поставили . Их ответ — мы не отвечает за вай фай, пользуйтесь через кабель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com