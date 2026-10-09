NYT: Европа ищет адекватный ответ на гибридные атаки Кремля 3 9.10.2026, 15:36

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Россияне используют инструменты, которые трудно атрибутировать.

Европейские страны пытаются найти оптимальный способ реагирования на усиление российского саботажа — чтобы не реагировать чрезмерно, но и не выглядеть слабыми.

Об этом говорится в материале The New York Times, опубликованном в пятницу, 9 октября.

Европейские чиновники говорят что не ожидают полномасштабного вторжения России в страны НАТО — по их мнению, в этом аспекте традиционное сдерживание сработало. Однако в том, что касается гибридных атак, алгоритм реагирования менее понятен — по словам чиновников, они опасаются, что «случайно или намеренно одна из таких атак приведет к значительным жертвам».

Как заявил бывший сотрудник разведки НАТО Дэвид Кеттлер, ныне работающий в вашингтонском Центре анализа европейской политики, Россия «пытается сломить волю к поддержке Украины, а в более широком смысле — изменить архитектуру безопасности Европы». Он отметил, что россияне используют инструменты, «которые трудно атрибутировать, которые, по их мнению, достаточно велики, чтобы иметь значение, но в то же время достаточно малы, чтобы не спровоцировать больший конфликт».

По мнению бывшего высокопоставленного чиновника НАТО Камиля Гранда, реагировать следует спокойно — чтобы «не попасть в российскую ловушку из-за чрезмерной реакции», — но и не быть «слишком самодовольными и игнорировать реальность».

Европа пытается усилить сдерживание гибридной войны (агрессивных действий, не являющихся прямым военным конфликтом) на трех уровнях: путем разоблачения атак России и прямых обвинений в адрес Кремля; путем повышения осведомленности общества и создания более надежной обороны вокруг потенциальных целей; путем принятия мер против Москвы (санкций и т.д.) с четким посланием российскому диктатору Владимиру Путину.

«Любое нападение должно быть четко связано с конкретными мерами реагирования», — сказал специалист литовского Центра геополитики и исследований в области безопасности Линас Кояла. И уточнил, что европейским правительствам следует «заранее обеспечить финансирование и правовые полномочия, чтобы реагирование не задерживалось из-за новых политических дебатов после каждого инцидента».

Такой подход предполагает коллективное европейское единодушие насчет реагирования на непредвиденные атаки. Однако, по мнению Дэвида Кеттлера, достижение такого единодушия может быть «довольно сложной задачей».

NYT напомнила, что уже немало инцидентов в Европе напрямую приписывают России или считаются устроенными по заказу Москвы — например, диверсии на железной дороге в Польше в ноябре 2025 года, вторжение российских дронов в воздушное пространство стран Балтии и т. д. Среди них выделялся инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига в августе — тогда Германия официально обвинила РФ в атаке на украинский самолет.

Некоторые страны, такие как Дания, Финляндия и Польша, уже готовят своих граждан к потенциальным военным действиям. Аналитики признают, что такие меры действительно необходимы, однако они не могут защитить от несчастных случаев (в том числе умышленных) с возможной гибелью людей.

Инициатива все еще на стороне России, отметил Линас Кояла. «Ответ должен выходить за рамки защиты», — подчеркнул он.

По мнению литовского эксперта, такой ответ должен быть направлен «на сети, стоящие за этими операциями». Необходимо идентифицировать сотрудников российской разведки и предъявлять им обвинения, препятствовать вербовке и оплате местных прокси-сил, пояснил он.

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