Беларусь окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося из Польши 9.10.2026, 16:17

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Это скажется на погоде.

10 октября погоду в Беларуси в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Польши. Облачно с прояснениями. Ночью местами по северу, днем во многих районах страны пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный порывистый, ночью местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +10..+16°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Белгидромет.

11 октября на территорию республики ожидается перемещение фронтальных разделов с территории Польши и Западной Украины. Облачно. На большей части территории страны пройдут дожди, днем местами сильные дожди. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+11°С, максимальная днем +10..+16°С, по юго-востоку до +19°С.

12 октября ночью сохранится влияние фронтальных разделов, днем погоду в стране в основном будут формировать прохладные неустойчивые воздушные массы североатлантического происхождения. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по республике ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, по юго-востоку до +12°С, максимальная днем +10..+16°С.

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