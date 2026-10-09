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В Сети смеются над пробежкой Хегсета с американскими морпехами

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  • 9.10.2026, 16:26
  • 7,466
В Сети смеются над пробежкой Хегсета с американскими морпехами
Пит Хегсет

Глава Пентагона не смог угнаться за военными.

Министра войны США Пита Хегсета высмеяли в соцсетях после того, как он не смог угнаться за военнослужащими во время утренней тренировки в Сан-Диего. На видео видно, как 46-летний глава Пентагона отстает от группы морских пехотинцев во время пробежки и с трудом переходит от одного упражнения к другому, пишет британский Independent (перевод — сайт Charter97.org).

В среду Хегсет посетил авианосец USS Abraham Lincoln, вернувшийся после длительного пребывания на Ближнем Востоке, а затем присоединился к тренировке морпехов.

Кадры быстро разошлись в интернете. Особенно активно министра высмеял телеведущий Джимми Киммел, который назвал его «нашим военным министром и специалистом по стильным прическам».

«У них была тренировка для фотосессии на Fox News со своим лидером — мужчиной в шортах и с таким количеством макияжа, что он был похож на Кайли Дженнер», — пошутил Киммел в своей передаче.

Критика прозвучала и со стороны бывших республиканцев. Экс-конгрессмен Барбара Комсток задалась вопросом, кто в администрации занимается защитой военнослужащих и прекращением войны. Бывший конгрессмен Адам Кинзингер опубликовал видео с отставшим Хегсетом, просто отметив его в публикации.

Хегсету также припомнил его прежние заявления о том, что в армии не должно быть «толстяков» и бородатых.

Хегсет неоднократно призывал военных поддерживать физическую форму, но сам оказался в центре внимания из-за тренировки, которая должна была продемонстрировать его близость к армии.

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