В Сети смеются над пробежкой Хегсета с американскими морпехами

В Сети смеются над пробежкой Хегсета с американскими морпехами19
- 9.10.2026, 16:26
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Глава Пентагона не смог угнаться за военными.
Министра войны США Пита Хегсета высмеяли в соцсетях после того, как он не смог угнаться за военнослужащими во время утренней тренировки в Сан-Диего. На видео видно, как 46-летний глава Пентагона отстает от группы морских пехотинцев во время пробежки и с трудом переходит от одного упражнения к другому, пишет британский Independent (перевод — сайт Charter97.org).
В среду Хегсет посетил авианосец USS Abraham Lincoln, вернувшийся после длительного пребывания на Ближнем Востоке, а затем присоединился к тренировке морпехов.
I thought you said no fatties? @PeteHegseth https://t.co/zBf0gJ1TDq— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) October 7, 2026
Кадры быстро разошлись в интернете. Особенно активно министра высмеял телеведущий Джимми Киммел, который назвал его «нашим военным министром и специалистом по стильным прическам».
«У них была тренировка для фотосессии на Fox News со своим лидером — мужчиной в шортах и с таким количеством макияжа, что он был похож на Кайли Дженнер», — пошутил Киммел в своей передаче.
Критика прозвучала и со стороны бывших республиканцев. Экс-конгрессмен Барбара Комсток задалась вопросом, кто в администрации занимается защитой военнослужащих и прекращением войны. Бывший конгрессмен Адам Кинзингер опубликовал видео с отставшим Хегсетом, просто отметив его в публикации.
Хегсету также припомнил его прежние заявления о том, что в армии не должно быть «толстяков» и бородатых.
Хегсет неоднократно призывал военных поддерживать физическую форму, но сам оказался в центре внимания из-за тренировки, которая должна была продемонстрировать его близость к армии.