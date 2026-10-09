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Еще одного производителя обуви признали экономически несостоятельным

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  • 9.10.2026, 16:31
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Еще одного производителя обуви признали экономически несостоятельным

В этот раз речь идет про «Неман».

Экономический суд Гродненской области в конце сентября этого года ввел санацию в отношении Гродненской обувной фабрики «Неман». Об этом сообщается на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве, пишет «Зеркало».

29 сентября Экономический суд Гродненской области признал фабрику экономически несостоятельной и запустил ее санацию. Это процедура, которую применяют к должнику — юрлицу для обеспечения его эффективной хозяйственной (экономической) деятельности и восстановления платежеспособности, а также осуществления расчетов с его кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Как ожидается, попытки «оздоровить» предприятие продлятся до 29 сентября 2029 года.

Ранее санацию запустили в отношении еще одного производителя обуви — компании «Белвест». Ее также признали экономически несостоятельной.

Как развивается история с фабрикой «Неман»

В мае этого года стало известно, что Гродненская обувная фабрика «Неман», которая почти на 60% принадлежит государству, обратилась в Экономический суд Гродненской области, чтобы ее признали несостоятельной. Кредиторская задолженность фабрики составляла 4 млн 253 тыс. рублей, а стоимость ее имущества оценивалась в 14 млн 98 тыс. рублей.

Экономический суд Гродненской области 11 мая открыл производство о несостоятельности этой фабрики и до 1 июня этого года ввел защитный период. Речь о времени, когда временный управляющий оценивает, есть ли у компании возможности улучшить свое финансовое положение и рассчитаться по долгам.

1 июня Экономический суд Гродненской области запустил конкурсное производство в отношении Гродненской обувной фабрики «Неман». Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также кредиторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

В суде озвучили, что на 1 мая этого года кредиторская задолженность фабрики составляла 5 млн 626 тыс. рублей. То есть она продолжает расти.

«У ОАО „Гродненская обувная фабрика «Неман»“ имеются активы, за счет которых возможно удовлетворение требований кредиторов, в связи с чем временный управляющий указал на отсутствие оснований для процедуры банкротства должника», — говорится в судебных документах.

В них же было указано, что разработан предварительный план санации фабрики, который согласован Гродненским горисполкомом.

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