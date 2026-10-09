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Древнее млекопитающее поразило ученых

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  • 9.10.2026, 16:49
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Древнее млекопитающее поразило ученых
Фото: Nature Communications

У него был третий набор зубов.

Небольшое млекопитающее, жившее примерно 120 миллионов лет назад, обладало совокупностью признаков, напоминающих черты утконоса, бобра и нутрии. Однако его самая необычная особенность была скрыта внутри челюсти.

Окаменелость принадлежит Dongoconodon platycauda — полуводному млекопитающему с территории, которая в настоящее время является северо-восточной частью Китая. Его широкие лапы, уплощенные кости пальцев и необычный хвост свидетельствуют о том, что он был хорошо приспособлен к жизни в воде и вблизи нее, пишет Phys.org.

Фото: Nature Communications

Окаменелость была обнаружена в 2016 году в формации Цзюфотан в провинции Ляонин, Китай. Исследователи под руководством Шундуна Би из Юньнаньского университета впоследствии изучили скелет с помощью компьютерной томографии высокого разрешения. Они также измерили длину костей ног и сравнили их пропорции с пропорциями 124 видов современных млекопитающих, чтобы оценить, как именно двигалось это животное.

Окаменелость была обнаружена в 2016 году в формации Цзюфотан в провинции Ляонин, Китай
Фото: Nature Communications

Самым поразительным открытием стали зубы животного. Большинство млекопитающих, в частности люди, собаки, кошки и лошади, относятся к дифиодонтам. У них развивается один набор молочных зубов, который впоследствии заменяется постоянным набором взрослых зубов.

Dongoconodon platycauda, судя по всему, следовал иной схеме. КТ-сканирование показало, что некоторые из его зубов уже прорезались и стирались во время жевания, в то время как новые зубы развивались внутри челюсти.

Однако на месте одного зуба исследователи обнаружили крошечную эмалевую шапочку под новым зубом. Это свидетельствует о том, что под ней формировался еще один зуб, что указывает на наличие третьего набора. Подобные доказательства были обнаружены у всех четырёх исследованных типов зубов: резцов, клыков, премоляров и передних зубов, похожих на моляры.

Палеонтологи долгое время считали наличие двух поколений зубов ранним признаком эволюции млекопитающих. Эта окаменелость свидетельствует о том, что эта схема могла быть более разнообразной, чем считалось ранее.

У Dongoconodon platycauda было три набора зубов
Фото: Nature Communications

Челюсть также имела ещё одну необычную особенность. КТ-сканирование выявило тонкую костную перемычку — так называемый окостеневший хрящ Меккеля, соединявший нижнюю челюсть непосредственно с костями среднего уха.

У современных млекопитающих крошечные кости среднего уха отделены от челюсти и служат для слуха. Окаменелость Dongoconodon стала доказательством промежуточного состояния. Анатомия млекопитающего свидетельствует о том, что хрящ начал отделяться от челюсти ещё до того, как связь с костями среднего уха была полностью утрачена.

Тело животного также даёт подсказки о его образе жизни. Его широкие лапы и стопы имели уплощённые кости пальцев, напоминавшие перепончатые конечности современных утконосов. В то же время кости её хвоста, напоминавшие коробку, были очень похожи на кости хвоста современной нутрии.

Широкие лапы и стопы имели уплощенные кости пальцев, напоминавшие перепончатые конечности современных утконосов
Фото: Nature Communications

В совокупности эти особенности свидетельствуют о том, что Dongoconodon использовал передние лапы для гребли, а хвост — для управления в воде. Как отметила исследовательская группа: "Новая окаменелость демонстрирует приспособление к полуводному образу жизни: лапы, похожие на лапы утконоса, также имели перепончатые межпальцевые перепонки".

Сочетание необычных зубов и приспособлений к полуводному образу жизни делает эту окаменелость особенно ценной для понимания ранних млекопитающих. Как подытожили авторы исследования: "Это разнообразие указывает на то, что ключевые черты млекопитающих не обязательно эволюционировали в строго определённой последовательности".

У него было сразу три набора зубов — обнаружена необычная окаменелость

120 млн лет назад на территории современного Китая обитал необычный млекопитающий. Он не только сочетал в себе черты утконоса, бобра и нутрии, но и имел сразу три набора зубов.

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