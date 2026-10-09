BMW отказалась предоставить автомобиль главе ландтага от АдГ 2 9.10.2026, 16:53

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Партия пытается получить для политика автомобиль Tesla от Маска.

Немецкий автомобилестроитель BMW отказался предоставлять служебный автомобиль новому председателю ландтага Саксонии-Анхальт, политику от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тобиасу Раушу (Tobias Rausch). После его избрания на этот пост мюнхенский автоконцерн отозвал предложение о лизинге автомобиля, ранее направленное в ландтаг Саксонии-Анхальт, сообщает «Немецкая волна».

Рауш до ноября сможет пользоваться автомобилем предшественника

По данным Die Zeit, это был единственный вариант, предложений от других крупных автопроизводителей, таких как Mercedes или Audi, не поступало. Поэтому новый председатель ландтага в Магдебурге остался без служебного автомобиля. Как отмечает газета Süddeutsche Zeitung, до ноября Рауш будет пользоваться автомобилем BMW 7-й серии своего предшественника с пробегом более 50 тысяч км.

BMW отказалась комментировать этот случай, подчеркнув, что компания «принципиально не дает комментариев по поводу отношений с клиентами».

АдГ обратилась к Маску с запросом о служебном Tesla

После этого заместитель председателя фракции АдГ в бундестаге Беатрикс фон Шторх (Beatrix von Storch) обратилась в соцсети X к основателю компании Tesla Илону Маску с вопросом о возможности предоставить Раушу служебный автомобиль.

Американский миллиардер и технологический предприниматель Маск в прошлом неоднократно выступал в поддержку АдГ. Среди прочего он взял интервью у лидера партии Алис Вайдель и поздравил партию с победой на выборах в Саксонии-Анхальт. На сообщение в X он пока не ответил.

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