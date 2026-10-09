Считается ли прогулом опоздание на работу или ранний уход?
- 9.10.2026, 16:57
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Объяснила юрист.
«Будет ли считаться прогулом, если сотрудник опоздал на час на работу или же, наоборот, ушел пораньше? И могут ли за это уволить?» - спросил у «АиФ» читатель из Минска.
«В соответствии с Трудовым кодексом это не считается прогулом и уволить за один такой случай нельзя, – утверждает юрист Виктория Можейко. – Прогул – это отсутствие на работе без уважительных причин более трех часов за рабочий день непрерывно или суммарно.
Часовое отсутствие – это дисциплинарный проступок. Наниматель вправе сделать замечание, объявить выговор или лишить премии. Если же работник опаздывает систематически и у него уже есть хотя бы один действующий официальный выговор или замечание, полученное за последний год, то могут уволить.
Перед любым наказанием наниматель обязан затребовать у вас письменное объяснение. Если причина уважительная, например срочный визит к врачу, наказывать работника запрещено».