Гомельское конструкторское бюро выполняет более 90% заказов для РФ 3 9.10.2026, 17:05

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Само предприятие принадлежит «Радиофизике».

Гомельское конструкторское бюро системного программирования (КБСП), разрабатывающее программное обеспечение для российских систем ПВО и ПРО, в 2025 году выполнило в интересах России 91,2% произведенной продукции, выяснил «Флагшток».

КБСП создали в 1969 году для разработки программного обеспечения для перспективных систем ПВО и ПРО. После распада СССР бюро осталось в Беларуси, а в 2007 году стало открытым акционерным обществом. С 2011 года предприятие принадлежит московскому ПАО «Радиофизика», связанному с российским оборонным концерном «Алмаз-Антей».

По данным финансовой отчетности, в 2022 году на предприятии работали 116 человек. В 2024 году 94,2% произведенной продукции выполнялось в интересах России. В 2025 году, на фоне продолжающейся войны против Украины, эта доля составила 91,2%.

В июне 2024 года «Радиофизика» была включена в санкционный список США. Материнская структура КБСП — концерн «Алмаз-Антей» — специализируется на разработке российских систем ПВО, ПРО и радиолокации.

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