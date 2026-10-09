Лукашисты хотят собрать заметно больше налогов 2 9.10.2026, 17:20

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На чем власти рассчитывают «заработать».

В следующем году власти рассчитывают собрать значительно больше налогов, прежде всего НДС и налога на прибыль, чем в этом. Это следует из проекта закона «О республиканском бюджете на 2027 год», пишет «Зеркало».

Налоговые доходы республиканского бюджета, как ожидается, составят 43,5 млрд рублей. Это почти на 13,6% больше, чем в этом году.

Самый большой прирост ожидается по налогу на добавленную стоимость (НДС) — плюс 19% — до 25,6 млрд рублей. Также вырастут поступления от налога на прибыль — до почти 3,6 млрд (+22,6%).

В то же время, несмотря на планируемое повышение отдельных акцизных ставок, акцизы принесут 3,7 млрд рублей. Это всего на 0,9% меньше, чем были планы на этот год. А с учетом инфляции можно говорить о сокращении поступлений по этому направлению.

Что касается неналоговых поступлений, то на штрафах могут заработать 321,4 млн рублей (+3,55%).

«Прочие сборы и поступления от внешнеэкономической деятельности» увеличатся аж на 62% — с 807 млн до 1,3 млрд.

Также существенно увеличится финансирование казны за счет перечисления туда части прибыли унитарных предприятий: с 488,9 млн до 710 млн рублей (+42%). Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности вырастут на 54% — до 387,5 млн.

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