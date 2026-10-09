Минск почти два года снабжается только артезианской водой 5 9.10.2026, 17:49

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На фоне этого стали мелеть колодцы.

В январе 2025-го Минск полностью перешел на снабжение артезианской водой, до этого треть города питали из открытых источников. Из-за почти сотни пробуренных скважин уже есть «первые звоночки» ухудшения ситуации с подземными водами, рассказал госизданию «Прысталічча» глава водоканала Минского района Дмитрий Дрозд.

До недавнего времени Минск был единственным городом в стране, который получал артезианскую воду частично: из источников поступало лишь 70% воды, остальное город брал из поверхностных водоемов. Чтобы заместить эту долю, пробурили почти сотню скважин, создали систему перекачки.

«Мы опасались, что уровень воды в скважинах упадет. И тревожные звоночки есть: в обычных колодцах стала пропадать вода, и это первый предвестник падения уровня подземных вод», — рассказал Дрозд.

Еще он отметил, что глубина артезианских скважин не влияет на чистоту воды. Так, под Минском вода из глубоких скважин имеет «пахучую» примесь.

«Это было зафиксировано в скважинах глубиной 200 метров и больше — в Прелесье, Михоновичах, Прилуках, Зеленой Гавани. Одна молекула в миллионе молекул воды ощущается обонянием. А нашли как раз-таки в глубоких скважинах, и это опровергает миф „чем глубже, тем лучше“. Тем не менее повода для беспокойства нет: процент мизерный, концентрация не превышает норму», — заверил глава водоканала.

Отдельно он подчеркнул, что фильтры с обратным осмосом могут вредить здоровью, если за ними не следить:

«Обратный осмос дает огромный перерасход: на литр питьевой воды — еще два литра в канализацию. Мембрана задерживает и вредное, и полезное — кальций, магний, другие минералы. Без минерализаторов вода приходит „обедненной“. Мы как предприятие могли бы промолчать, но предупредим: если поставили такую систему, следите за состоянием минерализаторов. При неправильном обслуживании они могут нанести вред здоровью — больший, чем вода из крана», — рассказал Дрозд.

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