Генсек НАТО: Ответ на блокировку Сувалкского коридора будет сокрушительным

Генсек НАТО: Ответ на блокировку Сувалкского коридора будет сокрушительным15
- 12.02.2026, 16:27
Альянс не оставит Литву и Польшу.
Ответ НАТО на возможную российскую операцию с целью заблокировать соединяющий Польшу с Литвой Сувалкский коридор, критически уязвимый сухопутный мост для блока, будет «сокрушительным», заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает «Польское радио».
«Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной», — сказал он, комментируя итоги симуляции военного столкновения с российскими силами в этом в регионе, прошедшей в декабре 2025 года.
Генсек НАТО также подчеркнул, что члены Альянса и союзники проводят регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий.
Сувалкский коридор, который считается одной из главных потенциальных целей РФ на восточном фланге НАТО, представляет собой узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 км. Он проходит по границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от остальных членов НАТО.