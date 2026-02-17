Тихановская встретилась с Бабарико и Колесниковой в Берлине

Тихановская встретилась с Бабарико и Колесниковой в Берлине46
- 17.02.2026, 12:44
Они говорили о «стратегии и единстве».
Светлана Тихановская встретилась с экс-претендентом на пост президента Беларуси, бывшим главой «Белгазпромбанка» Виктором Бабарико и экс-главой его штаба Марией Колесниковой. Встреча прошла в Берлине.
«Мы говорили о стратегии и о том, как укрепить демократическое движение. Вместе мы продолжаем борьбу за свободу политзаключенных и всех белорусов. Мы сильнее, когда едины», — написала Тихановская в Х.