Тихановская встретилась с Бабарико и Колесниковой в Берлине 46 17.02.2026, 12:44

Они говорили о «стратегии и единстве».

Светлана Тихановская встретилась с экс-претендентом на пост президента Беларуси, бывшим главой «Белгазпромбанка» Виктором Бабарико и экс-главой его штаба Марией Колесниковой. Встреча прошла в Берлине.

«Мы говорили о стратегии и о том, как укрепить демократическое движение. Вместе мы продолжаем борьбу за свободу политзаключенных и всех белорусов. Мы сильнее, когда едины», — написала Тихановская в Х.

