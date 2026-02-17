В России начались банкротства нефтяных компаний 7 17.02.2026, 15:24

18,300

Фундамент сырьевой экономики рушится.

Усиление американских санкций, обвалившее цены на российскую нефть до $40 за баррель и ниже, породило череду банкротств небольших нефтяных компаний в ключевых добывающих регионах РФ.

Как сообщает «Коммерсант», подать заявление о банкротстве нефтяной группы First Oil бывшего акционера СИБУРа Якова Голдовского планирует госбанк ВТБ. Компания Голдовского, работающая в ХМАО — главной нефтеносной провинции России, — накопила около 6 млрд рублей долга, расплатиться по которому не может.

На ее балансе находятся несколько небольших месторождений с суммарными запасами 14 млн тонн, а добыча составляет 500 тысяч тонн в год. Положение First Oil ухудшилось еще во времена пандемии, рассказал источник «Ъ». А новые американские санкции, вынудившие нефтяников продавать сырье со скидками до $30 за баррель, добили бизнес Голдовского. Задолженность перед кредиторами увеличилась и, по словам собеседника «Ъ», возникли сложности с ее обслуживанием.

В конце 2025 года под процедуру банкротства попала НК «Янгпур», которая представляет в России интересы «Беларуснефти» и разрабатывает два участка в Ямало-Ненецком автономном округе. Чуть ранее по искам налоговой службы обанкротились Астраханская нефтяная компания и НК «Горный», владевшая 3 лицензиями на юге Ненецкого автономного округа. В январе около 7 млрд рублей с собственников банкрота потребовал Московский кредитный банк.

Положение российских нефтяных компаний ухудшается: экспортная выручка сокращается, особенно у проектов с высокой себестоимостью, констатирует аналитик Freedom Finance Владимир Чернов. По данным Росстата, половина добывающих нефть и газ компаний в стране сейчас убыточны: за январь–ноябрь суммарно они сработали в минус на 575 млрд рублей. Те же компании, что остаются в прибыли, сократили ее размер более чем вдвое — до 3 трлн рублей за 11 месяцев.

Падение экспортных доходов и высокая ключевая ставка превращаются во «взрывоопасный коктейль» для нефтяников. По данным ЦБ, банки были вынуждены реструкрировать для отрасли 2,7 трлн рублей кредитов. По объему и доле реструктуризаций — почти 20% — нефтегазовый сектор стал лидером в экономике.

«Добывающая нефть отрасль скатывается в кризис, и последние санкции ускорят этот процесс», — говорит Крейг Кеннеди, бывший вице-президент Bank of America, а ныне эксперт Центра исследований России и Евразии Дэвиса в Гарварде. При цене барреля около $40 половина месторождений в РФ убыточны, а плюсе остаются лишь те, что имеют налоговые льготы, рассказывали Reuters источники в отрасли. По их оценкам, на каждом барреле убыточные нефтяные проекты теряют около $5.

Скидки на российскую нефть увеличиваются, но какой бы ни была цена, найти покупателей — задача не из легких: за исключением Китая и отчасти Индии мало кто готов рисковать торговлей подсанкционными баррелями, отмечает Кеннеди.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com