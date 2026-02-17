Россию накрывает волна дефолтов бизнеса 1 17.02.2026, 17:53

Риски увеличиваются.

Замедление экономики, падение прибылей и высокая ключевая ставка ЦБ РФ — опрокинули российский долговой рынок в кризис неплатежей.

За январь 2026 российские компании 51 раз не исполнили обязательства по долговым ценным бумагам, включая упоны, погашения, оферты, ковенанты, сообщает Reuters со ссылкой на данные «Эксперт РА». По сравнению с январем прошлого года число таких случаев удвоилось, как и сумма пропущенных выплат — 3,38 млрд рублей против 1,78 млрд.

Только на прошлой неделе 10 компаний допустили дефолты: московский «Мосрегионлифт», производитель бытовой химии «Чистая планета», новосибирская топливная компания Нафтатранс плюс, челябинская компания по ремонту компьютеров «С-Принт», интернет-магазин «Нэппи клаб», агрофирма Племзавод Пушкинское, логистический оператор «Монополия», машиностроительный холдинг «Вератек», ландшафтный сервис «Ландскейп констракшн хаб», производитель технических газов «ГазТрансСнаб» и новосибирское ООО «Кузина».

Большинство компаний в дефолте фиксируют отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства, вызванное несвоевременным поступлением платежей от контрагентов, такая же причина была основной среди дефолтных событий в 2025 году, отмечает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Михаил Никонов.

В прошлом году в России было 25 дефолтов по облигациям — вдвое больше, чем годом ранее и рекордное число с 2022 года, когда начало войны и санкции спровоцировали кризис у десятков компаний. Хотя снижает ключевую ставку, которую ранее взвинтил до рекордных за 20 лет уровней, бизнесу это не помогает: ставки по облигациям уже полгода практически не снижаются, указывает Никонов.

Чтобы привлечь инвесторов, компании предлагают уплату купонов раз в месяц (вместо традиционных раз в квартал или раз в год). «Когда стоимость обслуживания долга серьезно возросла вместе с частотой уплаты процентных платежей, а среди клиентов эмитентов растут просрочки по уплате платежей, риски нарушения сроков уплаты купонов эмитентами серьёзно увеличиваются», — предупреждает Никонов.

В абсолютных цифрах — несколько миллиардов рублей — масштабы дефолтов невелики, подчеркивает «Эксперт РА». Такая сумма не способна вызвать кризис в финансовой системе в отличие от неплатежей по банковским кредитам, которые исчисляются триллионами.

По данным ЦБ, на начало года 11% всех займов юрлиц стали проблемными. А если учесть кредиты, которые банки были вынуждены реструтурировать, смягчив условия для неплатажеспособных заемщиков, то в проблемной зоне находится почти 15% корпроративного кредитного портфеля.

Под реструктуризацию попали 2,7 трлн рублей займов нефтегазовых компаний, столько же — в промышленном секторе, 1,6 трлн рублей кредитов металлургам и горнодобывающей отрасли. В последней бедствие терпят угольщики, накопившие по итогам прошлого года больше 300 млрд рублей сальдированного убытка.

Качество кредитов будет и дальше ухудшаться, сказал Bloomberg высокопоставленный банкир из одного из крупнейших банков. С помощью реструктуризаций компании получили передышку, но маловероятно, что они восстановят бизнес, добавил собеседник агентства.

