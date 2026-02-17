Ветеринарная служба Латвии призвала не покупать домашних животных в Беларуси 2 17.02.2026, 18:08

В чем причина?

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии 17 февраля призвала жителей страны не приобретать собак, кошек и домашних хорьков в Беларуси и России.

Как отмечается на сайте ПВС, предупреждение вызвано тем, что на прошлой неделе в Германии был подтвержден случай бешенства у собаки, завезенной в ЕС из России в ноябре 2025 года через латвийский пограничный пункт пропуска.

При этом у животного были все необходимые сопроводительные документы, включая тест на титр антител к бешенству, подтверждающий эффективность вакцинации против данного заболевания.

Ветслужба сообщает, что бешенство — опасное и смертельное заболевание как для животных, так и для людей. У него длительный инкубационный период (до 6 месяцев), в течение которого у животных еще не наблюдаются клинические признаки, и они кажутся здоровыми. Поэтому при перемещении животных контрольные службы могут полагаться только на сопроводительные документы, которые должны гарантировать, что животное вакцинировано и никому не угрожает.

В данном случае собака была ввезена в Германию в ноябре 2025 года, а признаки заболевания и диагноз были установлены в феврале 2026-го.

В соответствии с постановлением Еврокомиссии (ЕК) от 19 апреля 2024 года, с 16 сентября 2024-го для ввоза на территорию ЕС из Беларуси и России домашних собак, кошек и хорьков необходимо предъявлять результаты теста на титрование антител к вирусу бешенства.

Обоснованием принятого решения ЕК называла «неоднократные нарушения, выявленные национальными властями в пунктах ввоза в ЕС в отношении домашних собак, кошек и хорьков, перемещаемых из Беларуси и России». Такие нарушения, по мнению комиссии, «вызывают значительные сомнения в отношении постоянного и эффективного применения и реализации правил по профилактике и борьбе с бешенством, гарантированных компетентными органами этих стран, а также в отношении точности официальных сертификатов, выданных на их уровне».

Учитывая «значительную распространенность случаев несоблюдения требований, касающихся статуса антирабической вакцинации домашних животных и точности его сертификации, исключение для домашних собак, кошек и хорьков, происходящих из Беларуси и России от прохождения теста на титрование антител к бешенству перед въездом на территорию ЕС, вызывает значительные опасения по поводу риска заноса бешенства на территорию Союза в результате некоммерческого перемещения таких домашних животных», заявляли в ЕК.

Кроме того, указывается в документе, «неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Беларуси и России, где бешенство по-прежнему присутствует и регулярно выявляется у собак и кошек, что подтверждается информацией, собранной на международном уровне Всемирной организацией охраны здоровья животных, способствует дальнейшему увеличению риска заноса бешенства в Союз».

В Беларуси упомянутый анализ проводится не ранее, чем через 30 дней после последней вакцинации от бешенства и не позднее, чем за два месяца до истечения срока действия вакцины. Титр антител в сыворотке крови животного должен быть не менее 0,5 МЕ/мл. При более низком показателе титра антител к вирусу бешенства необходимо сделать повторную вакцинацию животному, после которой, не менее чем через 30 дней, повторить тест. Животное должно быть не моложе четырех месяцев.

Анализ должен быть сделан не менее чем за три месяца до пересечения границы.

