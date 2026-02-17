WSJ: Иран выразил США готовность передать уран России

WSJ: Иран выразил США готовность передать уран России10
- 17.02.2026, 19:07
Второй раунд переговоров Вашингтона и Тегерана прошел в Женеве.
Делегация Ирана на переговорах с США выразила готовность приостановить обогащение урана, передать часть своих запасов другой стране, например, в Россию, и начать деловые отношения с американской стороной. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди иранских и американских дипломатов.
Тегеран выразил готовность приостановить обогащение урана на срок до трех лет, утверждают собеседники газеты.
Иранские и американские переговорщики провели встречу 17 февраля в Женеве. Кроме того, иранские делегаты встретились с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.