закрыть
25 мая 2026, понедельник, 19:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: Иран выразил США готовность передать уран России

10
  • 17.02.2026, 19:07
  • 4,642
WSJ: Иран выразил США готовность передать уран России

Второй раунд переговоров Вашингтона и Тегерана прошел в Женеве.

Делегация Ирана на переговорах с США выразила готовность приостановить обогащение урана, передать часть своих запасов другой стране, например, в Россию, и начать деловые отношения с американской стороной. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди иранских и американских дипломатов.

Тегеран выразил готовность приостановить обогащение урана на срок до трех лет, утверждают собеседники газеты.

Иранские и американские переговорщики провели встречу 17 февраля в Женеве. Кроме того, иранские делегаты встретились с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин