Axios: Посланники Трампа рассказали о реальных намерениях Кремля 25 18.02.2026, 9:32

17,804

Джаред Кушнер

Фото: ЕРА

Украина не согласится на сценарий РФ по Донбассу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров донесли до него позицию о том, что Россия якобы реально заинтересована в завершении войны.

Об этом он рассказал в интервью Axios.

По словам Зеленского, спецпосланники Дональда Трампа советовали ему строить работу переговорной команды, исходя из предположения, что Москва готова к финалу конфликта.

При этом глава Украины подчеркнул: Украина не согласится на сценарий, при котором ей придется передать России оставшуюся часть Донбасса.

Зеленский прямо заявил, что даже если такой вопрос вынести на референдум, большинство граждан его все равно не поддержит. Он дал понять, что не намерен продвигать соглашения, которые общество считает несправедливыми.

Зеленский также раскритиковал позицию Дональда Трампа, отметив, что считает неправильным давление с требованием уступок именно на Украину, а не на РФ.

По его мнению, баланс ответственности в вопросе мира должен быть по меньшей мере равным.

При всем этом президент Украины допустил вариант вынесения на референдум идеи заморозки линии фронта по текущим позициям сторон. Он считает, что при фиксации фактической линии соприкосновения украинцы могут поддержать такой подход.

Зеленский добавил, что готов обсуждать отвод украинских войск с отдельных участков Донбасса, но только при условии зеркального отвода российских сил. В то же время способом добиться реальных результатов в территориальном споре он видит личную встречу с Владимиром Путиным.

Зеленский отметил, что поручил своей делегации поднять вопрос о переговорах на уровне лидеров. Также президент не исключил своего участия в будущих выборах, подчеркнув, что окончательное решение будет зависеть от позиции украинского общества.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com