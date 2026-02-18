В Беларуси вводят наказание за «пропаганду наркотиков» 17 18.02.2026, 11:47

В административном кодексе появится новая статья.

За пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в Беларуси могут ввести отдельное наказание. Законопроект появился на Национальном правовом интернет-портале.

Предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях ст. 17.7 «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Под этим следует понимать распространение в любой форме, в том числе в средствах массовой информации, включая глобальную компьютерную сеть интернет, информации и (или) материалов по ряду тем.

За нарушении статьи предусмотрен штраф в размере до 20 базовых величин (900 рублей) с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, или общественные работы с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, или административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

При этом не будет считаться нарушением закона распространение информации о вреде наркотиков через СМИ, литературу.

Также нужная информация о психотропах останется в учебно-программной документации образовательных программ, информационно-аналитических материалах, учебных, научных и иных изданиях.

