В Беларуси вводят наказание за «пропаганду наркотиков»
18.02.2026, 11:47
В административном кодексе появится новая статья.
За пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в Беларуси могут ввести отдельное наказание. Законопроект появился на Национальном правовом интернет-портале.
Предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях ст. 17.7 «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».
Под этим следует понимать распространение в любой форме, в том числе в средствах массовой информации, включая глобальную компьютерную сеть интернет, информации и (или) материалов по ряду тем.
За нарушении статьи предусмотрен штраф в размере до 20 базовых величин (900 рублей) с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, или общественные работы с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, или административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.
При этом не будет считаться нарушением закона распространение информации о вреде наркотиков через СМИ, литературу.
Также нужная информация о психотропах останется в учебно-программной документации образовательных программ, информационно-аналитических материалах, учебных, научных и иных изданиях.