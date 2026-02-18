Танк Leopard и дроны разгромили россиян в Гришино 2 18.02.2026, 15:15

Уничтожена группа оккупантов.

Украинские военные зачистили восточную часть населенного пункта Гришино, что на северо-запад от Покровска, уничтожив группу российских оккупантов.

Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По данным военных, противник продолжает давление на Гришино, пытаясь продвигаться малыми штурмовыми группами различными маршрутами.

Подразделения Сил обороны в полосе ответственности 7 корпуса обнаруживают и уничтожают оккупантов при попытках инфильтрации и закрепления в окрестностях населенного пункта.

Недавно российские подразделения, воспользовавшись туманом, пытались снова проникнуть в Гришино и спрятались в частных домах и нежилых помещениях в восточной части села. Украинские военные ликвидировали около десяти оккупантов.

По позициям врага отработал танковый экипаж Leopard из состава 155 отдельной механизированной бригады. Также удары по вражеским укрытиям нанесли подразделения 147 отдельной артиллерийской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, применив дроны-бомбардировщики Nemesis и Heavy Shot. Цели были определены благодаря работе разведки бригады.

На обнародованном видео показана работа дронов-бомбардировщиков по вражеским укрытиям в восточной части Гришино.

